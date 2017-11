Kein MTV Europe Music Award für Taylor Swift

Favoritin Taylor Swift bekommt in London überraschend keinen Award. Der kanadische Sänger Shawn Mendes hingegen räumt bei den MTV Europe Music Awards gleich drei Preise ab. U2 erhalten einen Ehrenpreis.



Der kanadische Sänger und Songwriter Shawn Mendes hat bei den MTV Europe Music Awards in London drei Preise abgeräumt. Der 19-Jährige, der in fünf Kategorien nominiert war, wurde als Bester Künstler und für den Besten Song ("There’s Nothing Holdin' Me Back") ausgezeichnet.