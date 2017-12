Keine olympischen Spiele im russischen TV

Nach dem Ausschluss Russlands von den olympischen Spielen traf das staatliche russische Fernsehen eine nicht überraschende Entscheidung.



Die staatlichen Fernsehsender in Russland werden die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang wegen der Strafen des IOC nicht übertragen. Das teilte die Pressestelle der TV-Holding WGTRK am Dienstag in Moskau nach der Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees mit.