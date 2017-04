"Kingsman: The Golden Circle": Erster Trailer veröffentlicht

Einige Teaser und Bilder zu "Kingsman: The Golden Circle" waren ja bereits im Umlauf, jetzt kommt aber der erste echte Trailer, der Einiges über Handlung erahnen lässt.



Nachdem "Kingsman: The Secret Service" vor zwei Jahren in die deutschen Kinos kam, wurde es ruhig um die Comicverfilmung basierend auf "The Secret Service" von Mark Millar und Dave Gibbons. Dann gab es im Winter bereits erste Bilder und Teaser des neuen Kingsman und viele Spekulationen, wie es wohl weitergeht.