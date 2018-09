Kino: Martin Scorseses beste Filme

Martin Scorsese ist als einer der besten und einflussreichsten Filmregisseure aller Zeiten bekannt. Doch welche Filme waren seine besten und wie kam er in die Filmbranche?



Scorseses Werdegang im Fokus

Auf Grund seines starken Asthmas verbrachte Scorsese deshalb in seiner Jugend schon sehr viel Zeit im Kino, woraus sich dann seine spätere Leidenschaft zu Filmen entwickelte. Er entschied sich dann aber skurrilerweise bei seiner Berufswahl zunächst nicht für die Filmbranche, sondern er wollte Priester werden. Ob es dann wohl Schicksal war, dass er aus der Priesterschule geflogen ist? Man kann es nur vermuten, denn anschließend fing er in seiner Heimat New York ein Filmstudium an.



Die frühen Anfänge

Nach ein paar Kurzfilmen war sein erstes Werk, bei dem er sich als Regisseur beweisen konnte, der Streifen "Hexenkessel". Dieser spielt in den 60ern und handelt vom Kleinkriminellen Charlie. Er soll von seinem Onkel in Little Italy ein Restaurant übernehmen. Johnny Boy, einer seiner Freunde der unter Geldproblemen leidet, versucht Charlie stets zu helfen. Als er jedoch den Gläubiger Michael nicht mehr länger beschwichtigen kann und sie am Treffpunkt zur Geldübergabe nicht erscheinen, taucht Charlie mit seiner Geliebten und Johnny Boy unter, doch dies klappt nicht ohne Unfälle. Auch wenn der Streifen heutzutage nicht mehr so populär ist, ebnete er doch den Einstieg von Martin Scorsese ins Filmgeschäft.