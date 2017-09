Kinocharts: "Bullyparade" bleibt an der Spitze

Nachdem die Millionengrenze durchbrochen wurde, verteidigt "Bullyparade - der Film" die Spitzenposition locker.



Michael Bully Herbig führt mit "Bullyparade - Der Film" weiter die deutschen Kinocharts an. Am Wochenende lockte die Komödie nach vorläufigen Trendzahlen weitere 257 000 Fans in die Kinos. Insgesamt kommt der Film zur Kultserie damit schon auf 1,26 Millionen Besucher, wie Media Control am Montag mitteilte.