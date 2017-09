"Klartext": Schulz stellt sich heute Bürgerfragen

Nach dem TV-Duell ist es heute Abend der erste große Fernsehauftritt des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Zur Primetime beantwortet er beim ZDF die wichtigsten Fragen vor der Wahl.



Bayern muss sich heute gegen Anderlecht beweisen, Martin Schulz im Format "Klartext" beim ZDF. Nachdem er sich zuletzt das "Duell" mit Angela Merkel geliefert hat, steht er jetzt alleine im Ring. Seine Gegner heute: Die rund 150 Bürger, die im Hauptstadtstudio des ZDF Platz nehmen und ihre Fragen beantwortet wissen wollen. Unter ihnen ist sogar eine Schulklasse vertreten.