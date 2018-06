Klassik auf Facebook und Co: ORF will junge Leute anlocken

Mit dem Klassikportal "fidelio" will der Österreichische Rundfunk (ORF) künftig verstärkt junge Leute an klassische Musik heranführen.



Das soll vor allem durch eine stärkere Präsenz bei sozialen Medien wie Facebook und dem engen Kontakt zu Musikschulen gelingen, erklärt "fidelio"-Geschäftsführer Georg Hainzl. "Es wäre doch schön, wenn zumindest jeder Musikschüler zu Hause auf unser Angebot zugreifen könnte", sagt Hainzl. Darüber werde immer wieder mit möglichen Sponsoren gesprochen. Auf der "fidelio"-Homepage wurde bereits ein Blog eingerichtet, um die Musik mit Hintergrundtexten und kuriosen Fakten verständlicher zu machen.