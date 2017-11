Konferenz zu kognitiver Suche und künstlicher Intelligenz

Im Finanzdienstleistungssektor spielt die künstliche Intelligenz eine zunehmend wichtige Rolle. Auf der AI Finance Summit treffen sich die führenden Kräfte der Branche um Fallbeispiele und Entwicklungen zu diskutieren.



Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde. Auch abseits von Branchen, in denen man Künstliche Intelligenz (AI) vermuten würde, wird eben jene künstliche Intelligenz immer wichtiger. Auf der AI Finance Summit kommen erstmals all jene zusammen, die sich mit den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die Finanzdienstleistungsbranche befassen. Diese Konferenz, die zum ersten Mal stattfindet und als weltweit einzige hochrangige Konferenz in der Branche gehandelt wird, findet am 8. November in Zürich statt.