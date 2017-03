Kreml lobt zweite Nutzung von SpaceX-Rakete als Durchbruch

Russland hat den erfolgreichen Neustart einer bereits gebrauchten Rakete in den USA als technischen Durchbruch gelobt.



"Das ist in der Tat ein sehr wichtiger Erfolg", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. Der private Raumfahrt-Konzern SpaceX von Milliardär Elon Musk hatte in der Nacht zum Freitag erstmals eine Falcon-9-Rakete wiederverwendet und mit ihr einen Satelliten ins All geschossen.