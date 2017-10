Kundenbarometer: So zufrieden sind TV-Besitzer mit ihren Geräten

Beim Kundenbarometer wird vor allem auf die Qualität des Produkts und des Kundenservices der Hersteller Wert gelegt. Dabei wurden 1119 Bundesbürger zwischen 18 und 99 Jahren befragt.



Das Magazin "video" hat zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut Research Now untersucht, wie zufrieden TV-Besitzer mit ihrem Gerät und den Herstellern sind. In der Online-Umfrage ging es primär um die Qualität des Kundenservices sowie des Produktes.