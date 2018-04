Kundenzahlen bei Sky gehen leicht zurück

Die Kundenzahlen von Sky sind Anfang 2018 etwas zurückgegangen. Beim Pay-TV-Anbieter bleibt jedoch angesichts der Zahlen trotzdem gelassen.



Sky hat die Zahlen für das erste Quartal 2018 vorgelegt. Daraus wird klar, dass die Veränderung der Strategie den Pay-TV vorerst rund 30.000 Kunden gekostet hat. 'Vorerst' weil Teil der neuen Ausrichtung auch das am gestrigen Mittwoch publik gewordene Startdatum des neuen Angebots Sky Q am 2. Mai ist (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) und dieses ins zweite Quartal fallen wird.