LG kurbelt Umsatz mit Hausgeräten an

Elektronik-Hersteller LG verzeichnet einen Anstieg des Umsatzes von fast vier Prozent. Das Mobilfunkgeschäft des Unternehmens erlebt derweil schwierige Zeiten.



Am 27. Juli gab LG das Geschäftsergebnis für das zweite Quartal im Jahr 2017 bekannt. Das Unternehmen verzeichne dabei einen Umsatz von 14,55 Billionen, heißt es. Gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr entspricht das einem Anstieg von fast vier Prozent.