LG weltweit erster Anbieter mit Dolby TrueHD

Der Elektronikkonzern LG Electronics (LG) stattet seine OLED-TV-Geräte der aktuellen 2017er Produktfamilien mit Dolby TrueHD aus. Die neue Dolby-Technologie ermöglicht einen verlustfreien Sound.



Mit dem Einsatz von Dolby TrueHD kann der Sound so wiedergegeben werden, wie es von den Produzenten von Filmen und Serien beabsichtigt ist, informierte der Hersteller am Mittwoch. Die Zuschauer können damit zu Hause am Fernsehen ein beeindruckendes Kinoerlebnis erleben.