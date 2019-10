Länderspiel live bei RTL - EM-Quali gegen Estland - auch in UHD

In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 geht es für die deutsche Nationalmannschaft enger zu als, man es gewohnt ist. In Estland muss zwingend ein Sieg her. RTL überträgt live.



Um 20.45 Uhr ist Anpfiff in der Le Coq Arena in Tallin. RTL ist ab 20.15 Uhr auf Sendung, Kommentieren werden wieder Marco Hagemann und Experte Steffen Freund. Vor- und Nachberichterstattung übernehmen Florian König und Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann.