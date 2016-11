Landesmedienanstalten zeichnen Rundfunk in Mitteldeutschland aus

Bereits zum zwölften Mal werden die besten mitteldeutschen Fernsehbeiträge ausgezeichnet. Wer den Sieg in diesem Jahr davonträgt, entscheidet erneut eine hochkarätig besetzte Jury.



Am Freitag ehren die Landesmedienanstalten aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen bereits zum zwölften Mal die besten Rundfunkformate Mitteldeutschlands. Damit sollen Beiträge privater kommerzieller Fernsehanbieter ausgezeichnet werden. Großen Wert legen die Landesmedienanstalten dabei auf Engagement und Ideenreichtum, mit dem lokale Beiträge aus den und über die drei Bundesländer berichten.