Landkreis Cham und M-net beenden Zusammenarbeit

Einigung zwischen Landkreis Cham und M-net - neue Strategie für den Breitband-Ausbau in der Region geplant



Der Landkreis Cham und der Glasfaseranbieter M-net haben sich darauf geeinigt, das Ausbau-Vorhaben aus dem Jahr 2017 in beiderseitigem Einvernehmen und gegen Leistung einer Abstandszahlung zu beenden. Über die Höhe der Abstandszahlung wurde zwischen beiden Partnern Stillschweigen vereinbart.