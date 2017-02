Lange "Super Bowl LI"-Nacht live bei Sat.1 und ProSieben Maxx

Das größte jährliche Sportereignis der Welt steht bevor. Und Sat.1 und ProSieben Maxx sind beim Event-Highlight "Super Bowl LI", dem Finale der Football-Liga NFL, live dabei.



Der Super Sunday steht vor der Tür. Am Sonntag treffen die New England Patriots und die Atlanta Falcons beim 51. Super Bowl aufeinander. Ab 22.55 Uhr berichtet Sat.1 live aus dem NRG Stadion in Houston von dem Großereignis und hat seine eigenen Experten am Start. Frank Buschmann, Andrea Kaiser, Christoph Dommisch und erstmals als Sat.1-Experte Patrick Esume halten die deutschen Zuschauer auf dem Laufenden.