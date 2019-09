Laver Cup: Tennis-Kontinentalkämpfe am Wochenende bei Eurosport

Europa gegen den Rest heißt es auch dieses Jahr wieder beim noch relativ jungen Tennis-Wettbewerb Laver Cup. 2019 ist erst die dritte Auflage. Eurosport zeigt die Spiele live im Free-TV.



Los geht es bereits an diesem Freitag mit den ersten von insgesamt 12 Spielen (drei Doppel, neun Einzel). Ab 12.55 Uhr haut sich die Tennis-Weltelite im Kampf um die Kontinental-Krone die Filzbälle um die Ohren.