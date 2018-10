"Lena Lorenz" unschlagbar - "Babylon Berlin" verliert weiter

Die Hebammenserie "Lena Lorenz" legt von Folge zu Folge zu. Dagegen hat die historische Krimiserie "Babylon Berlin" immer weniger Zuschauer - jedenfalls im klassischen Fernsehen. Weiter erfolgreich: "The Voice of Germany" bei ProSieben.



"Lena Lorenz" hat noch einmal zugelegt: Das ZDF holte mit der neuen Folge "Eindeutig uneindeutig" aus der Hebammenserie mit Patricia Aulitzky und Eva Mattes am Donnerstagabend erneut den Quotensieg. Ab 20.15 Uhr interessierten sich dafür 5,32 Millionen Zuschauer, ein Marktanteil von 17,0 Prozent. Zum dritten Mal in Folge lag das TV-Drama damit vor der Konkurrenz "Babylon Berlin" im Ersten.