"Leonine" ist die neue Mediengruppe von Fred Kogel

Der Finanzinvestor KKR sich hat in den vergangenen Monaten eine Unternehmensgruppe zusammengekauft und wird künftig unter der Marke "Leonine" auftreten. Die Bedeutung des Namens spielt dabei eine wichtige Rolle, genauso die Frage wie die Tochterfirmen weiter agieren.



Es hat sich viel getan auf dem deutschen TV-Markt: aus der Übernahme Tele München Gruppe, der Universum Film, der i&u TV und der Wiedemann & Berg Film in den ersten Monaten dieses Jahres entstand eine neue Mediengruppe. Hinter dem neuen Namen "Leonine" stecke zum einen der Bezug zum Bayrischen Wappentier, dem Löwen, zum anderen die englischen Bedeutung "leonine" z.dt. "löwenartig", welche die Unternehmenswerte wie Mut, Kraft, Souveränität und einen ausgeprägten Sinn für Teamplay gut wiederspiegele.