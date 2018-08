Letzte Chance: Neue Master TV Serie von Sony vor IFA testen

Sie wollen die neue Master TV Serie von Sony noch vor der IFA live erleben? Die Geräte im exklusiven Rahmen testen und mit Experten philosophieren? Wir bieten die Chance dazu!



Wenn in wenigen Wochen die IFA wieder ihre Tore öffnet, werden wieder tausende Interessenten aus die Messe Berlin pilgern, um sich anzusehen, was die Unterhaltungselektronik an neuen Produkten und Innovationen zu bieten hat. Mit von der Partie sein wird auch der japanische Hersteller Sony, der unter anderem seine jüngst in New York vorgestellte Master TV-Serie im Gepäck haben wird ( unser Bericht mit allen Details).