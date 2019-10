Letzter "Fernsehgarten" des Jahres

Der letzte ZDF-"Fernsehgarten" des Jahres steht an. Andrea Kiewel ist hierbei nochmals an der Nordseeküste zu Gast.



Die "Fernsehgarten"-Saison neigt sich stark dem Ende zu. Eigentlich ist sie sogar schon vorbei. Denn zwei der drei On-Tour-Ausgaben aus dem ostfriesischen Neuharlingersiel sind Live-Aufzeichnungen.