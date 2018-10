Lexar: Neue A2 microSD-Karte mit 512 GB

Ende Oktober erscheint die weltweit größte A2 microSD-Karte. Das kündigt Lexar an. Was kann das Speichergerät?



Die 512 GB Lexar High-Performance 633x microSDXC UHS-I Karte soll der neuste Stolz des Herstellers werden. Wie Lexar ankündigt, wird die A2 microSD-Karte die Anforderungen der Application Performance Class 2 (A2) der neuesten SD Association 6.0 Spezifikationen erfüllen.