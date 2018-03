M-net bringt 12 lokale HD-Sender in bayerische Kabelnetze

M-net startet diese Woche eine HDTV-Offensive in Franken und dem Raum München. Ein Dutzend Lokalsender können dann in HD geschaut werden.



Lokalfernsehen in Bayern wird HD: Der bayerische Glasfaseranbieter M-net bietet seinen Kabelkunden ab Mittwoch, den 28. März, erstmals zwölf bayerische Lokal-TV-Programme in hochauflösender Bildqualität. Die Sender werden auf den Kanälen S26 und 47 in die Kabelnetze München, Augsburg, Würzburg und Erlangen eingespeist.



Um die zusätzlichen HDTV-Programme sehen zu können, wird allen Zuschauern ein Sendersuchlauf an ihrem digitalen Empfangsgerät empfohlen. Parallel zum HD-Programm steht der jeweils ortsrelevante Sender auch weiterhin im analogen Format sowie in SD zur Verfügung.