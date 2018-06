M7 Livestream startet

M7 wird auf der kommende Woche stattfindenden Anga Com seinen neuen Service M7 Livestream für Kabel- und IP-Netzbetreiber starten.



Der neue IP-Verteilservice ermöglicht es Netzbetreibern, deren wichtigste TV Sender über einen IP-Stream angeliefert zu bekommen. DerbM7 Livestream ist dabei als Backup, als Ergänzung oder sogar kompletter Ersatz für die selbst betriebene Kopfstelle einsetzbar.