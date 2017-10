MDR Kultur: Liveberichterstattung von der Frankfurter Buchmesse

Die vom 11. bis 15. Oktober statt findende Buchmesse steht in diesem Jahr unter dem Motto "Frankfurt auf Französisch". Der MDR widmet sich vom 10. Oktober an im Radio auf MDR Kultur , im TV-Magazin "artour" und seinem Online-Angebot der Messe in Frankfurt.



Dabei werden bei den Berichterstattungen die neuen Trends und lesenswerten Neuerscheinungen von Autoren, die Verleihung der Preise und die ARD-Radionacht der Bücher im Mittelpunkt stehen.