MDR sichert sich deutsche TV-Rechte für Boxkampf des Jahres

Vier Fäuste in Las Vegas. Was klingt wie ein Bud-Spencer-Film ist in Wahrheit nur das TV-Ereignis des Jahres. Zumindest im Bereich Boxen. Der MDR überträgt den "Megafight" am 15. Juni bei "Sport im Osten".



Und wer steht im Ring? Im "MGM Grand Las Vegas" (USA) steht der Hallenser Tom Schwarz dem früheren Schwergewichts-Weltmeister und Klitschko-Bezwinger Tyson Fury gegenüber. Meldungen zu diesem Thema

"Wir freuen uns sehr darüber, dass mit Tom Schwarz ein Sportler aus der mitteldeutschen Region diese riesige Chance auf einer der größten Bühnen des Boxsports bekommt und wir unserem MDR-Publikum ein solches Sportereignis deutschlandweit exklusiv und live im Fernsehen, Radio und Internet anbieten können", so MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi in einer Pressemitteilung.





Bereits seit 2015 überträgt der Mitteldeutsche Rundfunk regelmäßig Boxwettkämpfe live im Fernsehen.





Die nächste Ausgabe von "Sport im Osten: Boxen live" gibt es am 11. Mai ab 22.35 Uhr im MDR-Fernsehen. Im internen SES-Stallduell kämpfen Robin Krasniqi und Stefan Härtel in Magdeburg um die EM-Krone.

