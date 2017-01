Majowski vs. RTL: "Dschungelcamp"-Macher räumen Fehler ein

Weil er im "Dschungelcamp" Schmerzen erlitt und nicht schnell genug von seinen Fesseln befreit wurde, fordert TV-Komiker Markus Majowski eine Entschuldigung von RTL. Zumindest ein Fehler wurde inzwischen eingeräumt.



Zumindest Gespräche gibt es. Nachdem Markus Majowski schwere Vorwürfe gegenüber RTL erhob, zeichnet sich nun eine Annäherung ab: Nachdem er trotz großer Schmerzen bei den Dreharbeiten des "Dschungelcamps" nicht rechtzeitig von seinen Fesseln gelöst wurde, hatte der TV-Komiker dem Fernsehsender mit einer Klage gedroht. Vorerst scheinen sich die Gemüter ein wenig abgekühlt zu haben, denn beide Parteien sind aufeinander zugegangen, die Macher von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sollen den Fehler eingestanden haben.