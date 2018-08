Media Group Ukraine: Xtra TV läuft jetzt über Eutelsat

Der französische Satellitenbetreiber gibt Deal zwischen der Media Group Ukraine und Eutelsat Communications bekannt. Auf seinem Eutelsat 9B-Satelliten wird künftig die Pay-TV Plattform "Xtra TV" übertragen.



Eutelsat Communications hat mit der Media Group Ukraine einen Multi-Transponder-Vertrag für Rundfunkdienste auf seinem Satelliten Eutelsat 9B unterzeichnet. Der Deal soll auf mehrere Jahre angelegt sein, berichtet "Advanced Television".