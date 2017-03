Mediaset: Vivendi klagt gegen Berlusconi-Unternehmen

Ein Rechtsstreit in Mailand spitzt sich zu. Nach dem gescheiterten Abkommen zur Übernahme der Mediaset-Tochter Premium durch Vivendi klagt das Unternehmen wegen Verleumdung. Mediaset klagt ebenfalls.



Eigentlich sollte das Unternehmen Vivendi die Mediaset Pay-TV-Tochter Premium übernehmen, von einem italienischen "Netflix" war bereits die Rede. Doch das Abkommen ist gescheitert. Nun klagt Vivendi gegen Mediaset wegen Verleumdung und fordert eine Entschädigung, wie "Der Standard" berichtet. Der Zivilprozess, der hierfür angesetzt wurde, begann am Dienstag in Mailand.