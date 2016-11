"Medicopter 117": RTL Plus holt sich alte RTL-Serie

Über den einstigen RTL-Hit "Medicopter 117" ist nun in den Tiefen der TV-Archive scheinbar RTL Plus gestolpert. Der Sender nimmt die beliebte Serie wieder ins Programm.



RTL Plus kramt den "Medicopter 117" aus den Archiven hervor. Die einst beliebte Serie, deren Zuhause zwischen 1995 und 2003 RTL war, wandert nun ins Programm des RTL-Ablegers. Dieser zeigt die Wiederholungen von "Medicopter 117" ab 27. November immer sonntags. Die Pilotepisode läuft von 20.15 bis 21.50 Uhr. Die kommenden Sonntage werden Doppelfolgen der Serie gezeigt.