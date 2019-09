Medienbischof: Kirche sollte in den sozialen Medien vorkommen

Der Medienbischof der Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD), Volker Jung, sieht großes Potenzial in den sozialen Medien.



"Wir sollten als Kirche in den sozialen Medien vorkommen, und wir sollten das verantwortungsvoll tun. Gerade junge Leute informieren sich vor allem im Netz", sagte Jung, Bischof der in Darmstadt ansässigen Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), der VRM-Mediengruppe am Montag.