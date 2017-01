Mega-Deal in Österreich: ProSiebenSat.1 will ATV schlucken

Österreichs Fernsehmarkt gerät in Bewegung: In den nächsten Tagen soll ProSiebenSat.1 ATV übernehmen - sofern das Kartellamt keine Bedenken äußert. Doch so schlecht stehen die Chancen für den Puls-4-Inhaber nicht.



ATV war sein "größter Fehler", sagte Herbert Kloiber, Filmhändler sowie Eigentümer der Tele-München-Gruppe und des österreichischen Fernsehsenders, im Sommer. Nun scheinen seine Verkaufspläne in trockenen Tücher. Wie der "Standard" am Montag berichtet, soll die Übernahme von ATV durch ProSiebenSat.1, die in Österreich unter anderem Puls 4 betreiben, unmittelbar bevorstehen.