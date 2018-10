Mehr als 10.000 Inhalte: Die neue Mega-Mediathek der Telekom

Eigenproduktionen, das umfangreichste Tatort-Archiv, hochwertige Serien für Kinder und mehr, soll die neue Megathek von MagentaTV bieten.



Die Telekom ist für das neue MagentaTV mit ARD und ZDF eine exklusive Partnerschaft eingegangen. Sie ermöglicht den dauerhaften Zugriff auf die Mediatheken-Inhalte der Sender, die eigentlich nur zeitlich begrenzt zu sehen sind.