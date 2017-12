Mehr als 10 Millionen schauen täglich Tagesschau

Für die ARD ist es der beste Jahreswert in 65 Jahren: Jeden Tag schalten Millionen Zuschauer die Tagesschau ein - 2017 zum ersten Mal überhaupt sogar zweistellig. Das Erfolgsgeheimnis der Nachrichtensendung verteilt sich auf mehrere Schultern.



Im Schnitt erreichen die Nachrichten der "Tagesschau" um 20 Uhr auf allen linearen Wegen 10,19 Millionen Zuschauer. Damit verzeichnet die ARD einen Rekord: Nie zuvor wurde für die Nachrichten ein Wert über der Zehn-Millionen-Marke verbucht.