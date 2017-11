Mehrere niederländische Radiosender kehren ab von DAB Plus

In den Niederlanden wurden in den letzten Wochen bei vielen privaten Radiosendern der Betrieb über DAB Plus eingestellt. In Kroatien hingegen beginnen erste Tests mit dem Digitalstandard.



Während im Nachbarland Niederlande gerade rund 20 Sender von DAB Plus zurückrudern, starteten in Kroatien 16 Kanäle in eine Testphase. In beiden Fällen handelt es sich ausschließlich um private Radiosender.