Michael Moore: "Wir brauchen eine Generation der Aktion"

Der kritische US-Filmemacher Michael Moore ist mit einem neuen Dokumentarfilm zurück (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). In "Fahrenheit 11/9" zeichnet der Regisseur Donald Trumps Aufstieg zum US-Präsidenten nach und nimmt das gesamte politische System der USA ins Visier. Nach der Weltpremiere des Films beim 43. Toronto International Film Festival (TIFF) in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) bat Moore für Fragen aus dem Publikum Überlebende des Schulamoklaufs in Parkland (Florida) auf die Bühne.