Microsoft will mit neuem Betriebssystem die Schüler erreichen

"Windows 10 S" nennt sich der neue Versuch von Microsoft, eine neue Käuferschicht zu erreichen. Die Light-Version des aktuellen Betriebssystems wurde speziell für den Bildungsbereich geschaffen und zielt vor allem auf die Schüler ab.



Microsoft hat am Dienstag in New York eine neue Light-Version seines Windows-Betriebssystems speziell für den Bildungsbereich vorgestellt. Zugleich präsentierte der Softwarekonzern mit dem "Surface Laptop" ein neues Notebook aus eigener Entwicklung für den Einsatz in Schulen mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14,5 Stunden.