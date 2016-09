Miniserie über deutsche Verteidigungsministerin in Planung

Bei Maria Furtwängler hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen Eindruck hinterlassen. Die Schauspielerin arbeitet offensichtlich an einer Miniserie über eine deutsche Verteidigungsministerin.



Eine Miniserie über eine deutsche Verteidigungsministerin: Klingt zunächst etwas kurios, ist aber offensichtlich bereits in Arbeit. Laut "Bild am Sonntag" soll Schauspielerin Maria Furtwängler, bestens als "Tatort"-Kommissarin bekannt, an eben genau solch einer Serie arbeiten. Die "Bild am Sonntag" vermutet weiterhin, dass die Idee auf die gute Freundschaft zwischen Furtwängler und der Verteidigungsministerin zurückgeht.