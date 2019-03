"Mirage" erstes Serienprojekt von ZDF, France Télévision und RAI

Auf dem europäischen Serienfestival in Lille hat die European Alliance über die Fortschritte der Initiative aus ZDF, France Télévisions und RAI berichtet. Noch in 2019 ist der Startschuss für gleich mehrere gemeinsame Projekte geplant.



Das erklärte Ziel hinter der Zusammenarbeit von ZDF, France Télévisions und RAI in der European Alliance ist zum einen das kulturelle Selbstbewusstsein in der europäischen Serienproduktion als auch die eigene Position im Wettbewerb stärken. Ein Jahr nach dem Startschuss für den gemeinsamen Weg berichteten die Sender nun auf dem europäischen Serienfestival in Lille von ihren bisherigen Fortschritten.