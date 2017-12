Mit Eko Fresh: "Blockbustaz" kommt ins ZDF-Hauptprogamm

Die "Blockbustaz" halten mit der ersten Staffel im ZDF-Hauptprogramm Einzug. Ghettokinder, Schmarotzer und jede Menge Musik stehen hier im auf der Tagesordnung. Im Frühjahr wird die zweite Staffel wieder bei ZDFneo starten.



Am 12. Januar feiert die erste Staffel "Blockbustaz" Premiere im ZDF. Dann läuft die erste von sechs Folgen der Sitcom mit Rapper Eko Fresh und Sacha Reimann, ehemals auch rappend als Ferris MC unterwegs, mittlerweile Mitglied bei der Band Deichkind.