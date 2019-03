Mit Wepper und Wussow: "Um Himmels Willen" geht in die 18. Runde

Streit ums Kloster, Streit ums Geld: Nach altbewährtem Rezept geht die ARD-Erfolgsserie "Um Himmels Willen" in die sage und schreibe 18. Staffel. Doch dieses Mal schlägt ein Blitz ein - und Barbara Wussow.



Ein Blitz schlägt ein ins Kloster Kaltenthal. Dabei standen die Nonnen um Schwester Hanna (Janina Hartwig) kurz vor der Eröffnung ihres eigenen Klosterladens. Doch jetzt wird es erstmal nichts mit dem Geschäft - und die Renovierung ist für den Orden nahezu unbezahlbar, weil Auflagen vom Bauamt die Kosten in die Höhe treiben.