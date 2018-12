Motorvision TV jetzt auch bei Zattoo

Motorvision TV wird bei Zatto ab sofort in zwei HD-Paketen angeboten. Die Vereinbarung ist Teil eines groß angelegten Expansions-Plans, der bereits seit einiger Zeit bei Motorvision Group verfolgt wird.



Denn nachdem der Sender für Fahrkultur und Motorsport in den letzten Wochen bereits in 14 europäischen Ländern neue Plattformpartner gefunden hat, geht nun auch der Ausbau der Verbreitung im deutschsprachigen Raum weiter. Hierfür hat die Motorvision Group eine Distributionsvereinbarung mit der Zattoo Europa AG geschlossen, durch die Motorvision TV nun seit dem gestrigen 11. Dezember auch über Zattoo zu empfangen ist.