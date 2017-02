Motorvision TV startet bei der Telekom im IPTV

Nach dem Ende der Sky-Exklusivität und dem OTT-Start hat Motorvision TV eine weitere Heimat gefunden. Über die Telekom-Plattform Entertain TV werden Rennen künftig erstmals via IPTV live in HD zu sehen sein.



Zum Jahresende gab es beim Münchener Motorsport-Sender Motorvision TV einige Turbulenzen. Eine Transponder-Umstellung bei Sky sorgte für das Aus bei der Kabel-TV-Übertragung, dank einer Kooperation mit M2M wurde mit OTT ein weiterer Verbreitungsweg erschlossen. Mit dem Jahreswechsel endete auch die Exklusivität des Sky-Vertrages, was nun erste Auswirkungen hat: Ab Freitag ist Motorvision TV bei Entertain TV erstmals unabhängig von Sky-Paketen über IPTV zu empfangen.