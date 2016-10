Nach Kabel-Aus: Motorvision TV startet jetzt mobil

Für Motorsport-Fans mit Kabelempfang bleibt der Bildschirm bis Jahresende schwarz. Denn Motorvision TV wird seit dem Transponderwechsel im Kabel nicht mehr ausgestrahlt. Nun startet der Sender sein deutsches Programm auch über OTT.



Im Kabelfernsehen müssen Motorsportfreunde seit einiger Zeit auf das Programm von Motorvision TV verzichten. Der Sender, der exklusiv über Sky ausgestrahlt wird, musste nach dem Start von Sky Cinema Family HD seinen Transponder wechseln und bekam dadurch Probleme mit der Einspeisung ins Kabelnetz. Nachdem zunächst nur kleinere Betreiber wie Primacom oder Netcologne den Motorsport-Sender aus dem Programm nahmen, ist Motorvision TV nun auch bei Vodafone und Unitymedia nicht mehr zu sehen. Um die kommenden Rennen aber auch den Kabelzuschauern anbieten zu können und die Reichweite allgemein zu erhöhen, startet ab Freitag auch das deutsche Programm über OTT.