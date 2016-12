N24 startet Dokureihe über antike Superhelden

Ob in Griechenland, China oder Japan - viele Völker des Altertums hatten spezielle Elite-Kampftruppen. Die Doku "Krieger der Vergangenheit" von N24 schaut hinter den Mythos.



N24 startet eine neue Dokureihe über Helden des Altertums. "Krieger der Vergangenheit" widmet sich den Eliteeinheiten, die viele antike Völker hatten, sei es Griechenland, Japan oder das antike China. Heute trifft man diese Krieger in der Popkultur als Comic-Helden oder Videospiel-Charaktere wieder.