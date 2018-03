NDR-Verwaltungsrat kritisiert die Finanzbedarfs-Experten der KEF

Der Verwaltungsrat des Norddeutschen Rundfunk (NDR) kann mit den Einsparplänen der unabhängigen Expertenkommission KEF nicht viel anfangen. Die Liste der Kritikpunkte ist lang.



"Die Auffassung der KEF, dass die ARD Überschüsse erwirtschaftet habe, erzeugt öffentlich eine Erwartungshaltung, die nach Auffassung des Verwaltungsrats nicht sachgerecht ist", teilte der mit zwölf ehrenamtlichen Mitgliedern besetzte Ausschuss am Freitag mit. "Auch pauschale Abschläge bei den Personalkosten sind nicht nachvollziehbar."