NRW: Radiosender dürfen weiter senden

Nordrhein-Westfalen bewahrt sich seine Vielfalt - zumindest in der lokalen Radiolandschaft. Die zuständigen Medienhüter schickten nun zahlreiche Lokal-Radioprogramme in die Verlängerung.



Die Medienanstalt des Landes Nordrhein-Westfalens hat die Zulassung für die vier Lokalradios Antenne Unna, Antenne Münster, Radio RST und Radio Wuppertal verlängert. Nach Angaben der Anstalt werden auch die Zulassungen für das Rahmenprogramm von Radio NRW in diesen Verbreitungsgebieten verlängert.