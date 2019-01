Nach "Bird Box" nächster Netflix-Film mit Sandra Bullock

"Bird Box" ist einer der Gründe, weshalb viele Menschen ein Netflix-Abo abschließen, kein Wunder dass jetzt Sandra Bullock und der Streamingriese an einem neuen Filmprojekt arbeiten.



Oscar-Preisträgering Sandra Bullock (54) lässt sich nach "Bird Box" mit Netflix auf ein weiteres Filmprojekt ein. Wie der Streamingdienst am Mittwoch mitteilte, wird Bullock den Science-Fiction-Film "Reborn" produzieren. Der Fantasy-Thriller nach einer Comicbuch-Serie dreht sich um eine 80 Jahre alte Frau, die nach ihrem Tod verjüngt in einer magischen Mystery-Welt mit Monstern und Drachen erwacht. Sie trifft dort auf alte Freunde und macht sich auf die Suche nach ihrem verstorbenen Mann.