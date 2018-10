Nach Landtags-Einzug: Wird Alexander Hold jetzt sogar Minister?

Ex-TV-Richter Alexander Hold ist am Sonntag in den bayerischen Landtag eingezogen. Er war Spitzenkandidat der schwäbischen Liste der Freien Wähler.



Dieser Umstand sowie sein im Vergleich mit anderen Kandiaten der Freien Wähler relativ hoher Bekanntheitsgrad, könnte Hold nun vielleicht sogar zu Ministerehren führen, wie einige bayrische Tageszeitungen diesen Montag vermuten.